Immo-Miteigentümer per Crowdfunding? Darauf musst du achten

Das sagt der Vermögensexperte

Bei der noch jungen Anlagekategorie Crowd-Investing in Immobilien ist Adrian Wenger vom VZ Vermögenszentrum skeptisch. Er sehe vor allem drei Risiken: zu teurer Kauf wegen der hohen Immobilienpreise, zu optimistische Renditeerwartungen, weil beispielsweise Leerstandsrisiken ausgeblendet und Unterhaltskosten vernachlässigt werden, und ein schlechter Verkaufspreis, wenn die Immobilienpreise sinken. «Dazu kommt, dass man über mehrere Jahre angebunden ist mit Miteigentümern, was bei unterschiedlichen Interessen zu Konflikten führen kann.» Empfehlenswerter sei es, direkt eine Immobilie zu kaufen oder in einen dafür geeigneten Fonds zu investieren.