Immobilen-Markt: Nachfrage nach Wohneigentum sinkt

«Geringere Nachfrage nach Wohneigentum»

Fredy Hasenmaile, seines Zeichens Chefökonom der Raiffeisen Schweiz, erwartet für das nächste Jahr eine moderate Preiskorrektur in fast allen Regionen. In einigen Regionen der Schweiz sind die Preise für Einfamilienhäuser bereits um bis zu zwei Prozent oder mehr gesunken. «Wir spüren am Markt eine deutlich geringere Nachfrage nach Wohneigentum», so Hasenmaile. Der Rückgang liege laut Experten zwischen 20 und 30 Prozent.