Immobilienmarkt: Aktuelle Kosten für ein Eigenheim in der Schweiz

Am teuersten ist ein Eigenheim in Zürich, am günstigsten in Bern.

Das ist passiert

Die Kosten für ein Eigenheim sind laut der Immobilienberatungsfirma Iazi in den vergangenen zwölf Monaten um rund 4,9 Prozent angestiegen. Trotz gestiegener Finanzierungskosten und gehäufter Berichte von sistierten Immobilien-Transaktionen sowie Preisreduktionen werden weiterhin Wertzunahmen gemessen. «Es ist davon auszugehen, dass aktuell zahlreiche potenzielle Käufer wie auch Verkäufer in Warteposition verharren: Interessenten schieben ihre Kaufabsichten in der Hoffnung auf künftige Preisreduktionen auf, während sich Anbieter in Geduld üben, um Verkäufe auf dem bisherigen, hohen Preisniveau zu realisieren», schreibt Iazi.

Situation bei den Eigenheimen

Im Vergleich dazu: Ein Schweizer oder eine Schweizerin verdient im Durchschnitt brutto rund 80’000 Franken (Bundesamt für Statistik, Daten 2020). Mit der oben genannten Berechnungsformel braucht es für ein Eigenheim in Bern am wenigsten Einkommen. Laut SRF sind es 308’000 Franken. Aber: Will sich ein Pärchen, beide erwerbstätig mit Schweizer Durchschnittslohn, ein eigenes Haus kaufen, so fehlt immer noch rund die Hälfte des erforderlichen Betrages. Immobilienexperte Donato Scognamiglio sagt gegenüber dem Newsportal: «Wenn Sie bereit sind zu pendeln, in die Agglomeration rauszufahren und gewisse Abstriche zu machen, finden Sie noch ein erschwingliches Haus.» Doch fast im ganzen Land ist derzeit ein Einkommen von mindestens 100’000 Franken notwendig.