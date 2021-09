Niederlage für Basler Staatsanwaltschaft - Immunität von Sibel Arslan wird definitiv nicht aufgehoben

Diese Szenen vom Basler Frauenstreik am 14. Juni 2020 machten Schlagzeilen – Sibel Arslan drohte Ungemach mit der Justiz. Am 20. September 2021 entschied jedoch die Kommission des Ständerats, dass die parlamentarische Immunität der Basler Nationalrätin endgültig nicht aufgehoben werden soll.

Der endgültige Entscheid ist am Montag gefallen: In einem Communiqué teilte die Kommission des Ständerats mit, dass die parlamentarische Immunität der Basler Nationalrätin Sibel Arslan nicht aufgehoben werden soll. Arslan hatte am Frauenstreik im Juni 2020 zwischen eingekesselten Demonstrantinnen und Demonstranten und der Polizei vermittelt. Die Politikerin wurde als unabhängige Vermittlerin beigezogen. Allerdings hatte die Nationalrätin damals keinen diplomatischen Erfolg und wurde von der Polizei abgeführt.

Die Basler Staatsanwaltschaft hatte im Juli die Aufhebung ihrer Immunität wegen einer Strafuntersuchung beantragt, die sie in dieser Sache gegen Arslan führte. Mutmasslich war dies durch eine Anzeige einer Drittperson ausgelöst worden. Am 8. September entschied jedoch die Immunitätskommission des Nationalrates in einer ersten Instanz, dass gegen Arslan nicht ermittelt werden darf. Das letzte Wort in der Sache hatte allerdings die Rechtskommission des Ständerats, die dann ebenfalls zugunsten der Politikerin entschied.