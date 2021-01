Nach Ära Trump : Corona-Experte Fauci froh über Rückkehr zu Fakten

Bei Donald Trump hatte US-Immunologe Anthony Fauci teils einen schweren Stand. Dass jetzt Joe Biden an der Macht sei, sei für seine Arbeit ein «befreiendes Gefühl».

Jetzt würden wieder wissenschaftliche Fakten zählen, so der renommierte Immunologe.

Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci ist erleichtert, dass er nach dem Abgang von Präsident Donald Trump im Weissen Haus wieder die Fakten für sich sprechen lassen darf. «Wir lassen die Wissenschaft sprechen», sagte Fauci am Donnerstag vor Journalisten in der Regierungszentrale in Washington. «Das ist irgendwie ein befreiendes Gefühl», sagte der Immunologe, der nun den neuen Präsidenten, den Demokraten Joe Biden, berät.