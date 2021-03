Zum ersten Mal in der Schweiz hat die Luzerner Hausärztin Andrea Ludwig fünf Patienten das Arzneimittel Opaganib gegen Covid-19 verabreicht . Der Test war laut eigener Aussage erfolgreich. Offiziell ist das Medikament in der Schweiz aber nicht zur Behandlung von Covid-19-Patienten zugelassen. Unter der Bezeichnung «compassionate use» dürfen nicht zugelassene Arzneimittel allerdings eingesetzt werden, wenn es sich um besonders schwere Krankheitsfälle handelt, bei denen zugelassene Medikamente nicht zufriedenstellend wirken.

Kein Verständnis für das Handeln von Dr. Ludwig hat Infektiologe Christian Garzoni: «Das geht gar nicht, ist sogar gefährlich und solche Aussagen bringen überhaupt nichts, ausser Unsicherheiten und falsche Hoffnungen. Bevor Medikamente eingesetzt werden, müssen gute und ausführliche klinische Studien vorliegen.» Es sei sehr wichtig, dass ein Mediziner verstehe, was er mache. «Es ist auch wichtig, dass der behandelnde Arzt und der Patient das Risiko-Nutzen-Verhältnis kennen und somit die Gefahr der Nebenwirkungen», so Garzoni weiter.

Inzwischen ist auch Remdesivir umstritten

Leider sei es noch immer so, dass es nur wenige Medikamente gebe, die gewissen Patienten etwas bringen würden. So etwa das Corticoid Prednison für Patienten mit Sauerstoffmangel. Garzoni: «Auch der Arzneimittelstoff Remdesivir ist heute umstritten, weil er die anfänglichen Hoffnungen nicht erfüllen konnte.» Das erhoffte Zaubermittel gegen das Coronavirus wird in der Zwischenzeit auch von der WHO ausdrücklich nicht mehr empfohlen, wie dw.com schreibt.

Die Luzerner Ärztin Andrea Ludwig testete das Arzneimittel Opaganib laut eigenen Aussagen an fünf Patienten mit dem Coronavirus. So etwa auch an einer 82-jährige Risikopatientin, die an der brasilianischen Variante des Coronavirus erkrankt war. Sie soll sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befunden haben. Nach der Behandlung mit Opaganib habe sich auch ihr Zustand rasch verbessert.