Wegen Datenschutz - Impf-Fans können sich dritte Dosis erschleichen

1 / 8 Derzeit sind in der Schweiz nur zwei Impfungen mit den beiden zugelassenen Impfstoffen vorgesehen. 20min/Simon Glauser Meldet sich eine doppelt geimpfte Person in einem anderen Kanton erneut zur Impfung an, kann er oder sie sich aber eine Drittimpfung erschleichen. 20min/Celia Nogler Ein nationales Impfregister gibt es in der Schweiz nicht. Das BAG konzentriere sich darauf, die Impfung so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen, und nicht auf vereinzelte mögliche Missbrauchsfälle. 20min/Jan-Dino Kellenberger

Darum gehts Weil der Impfschutz möglicherweise schneller nachlässt, als erwartet haben einige Länder damit begonnen, dritte Impfungen zu verabreichen.

In der Schweiz ist das offiziell noch nicht möglich.

Nun zeigt sich aber, dass man inoffiziell problemlos an eine dritte Impfung kommt.

Aus Datenschutzgründen gleichen die Kantone die Personalien der Geimpften nicht untereinander ab.

«Sollte eine Auffrischimpfung nötig sein, könnten wir schnell loslegen», sagte Virginie Masserey vom BAG kürzlich zu 20 Minuten. Also auch schon im Herbst. Derweil spekulieren Befürworter und Befürworterinnen der Impfung darüber, ob sie sich nicht bereits in der regulären Impfkampagne den dritten «Shot» abholen könnten.

Ein Versuch zeigt: Das ist problemlos möglich. Ein doppelt geimpfter 20-Minuten-Redaktor meldete sich nochmals in seinem Heimatkanton Thurgau an. Dies erkannte das System: Registrierung nicht möglich. Im Kanton Zürich klappte es dann. Ein Abgleich zwischen Krankenkassen-Nummer oder Personalien findet zwischen den Kantonen offenbar nicht statt. Sogleich war es möglich, einen Termin für die kommende Woche im Zürcher Referenz-Impfzentrum zu buchen – in diesem Fall also für eine dritte Dosis. Auch die Anmeldung eines in Zürich bereits doppelt Geimpften im Kanton St. Gallen klappte problemlos.

Kantone können Impftourismus nicht verhindern

Auch vor Ort findet keine Überprüfung statt. So heisst es etwa von des Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich: «Die Möglichkeit, dass sich jemand eine Drittimpfung erschleicht, ist nicht auszuschliessen. Ein nationales Impfregister, das einen solchen Impftourismus allenfalls verhindern würde, existiert nicht.» Da die Drittimpfung nicht empfohlen werde, geht man in Zürich aber nicht von einem Massenphänomen aus: «Wenn überhaupt, kommt das wohl nur sehr selten vor», so der Sprecher.

Auch der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen bestätigt: «Die Kantone können aus Datenschutzgründen nur auf die Daten von Personen aus dem eigenen Kanton zugreifen und können somit nicht wissen, ob diese Person andernorts ebenfalls registriert ist, respektive geimpft wurde.» Eine Verknüpfung der kantonalen Datenbanken gebe es nicht. Deshalb könnten Drittimpfungen nicht ausgeschlossen werden. Steffen geht davon aus, dass es «zumindest Einzelfälle gibt».

Drittimpfungen für Kantonsarzt derzeit nicht ratsam

Was nach einer Spielerei tönt, ist nicht harmlos: Eine Drittimpfung muss erst von Swissmedic zugelassen und vom Bund empfohlen werden. «Wir empfehlen nichts, was wir nicht eingehend geprüft haben», sagte Masserey. Dazu kommt, dass Drittimpfungen bei den Kantonen als Erstimpfungen verbucht werden, was die Statistik zur Impfquote verfälschen kann. Der Sprecher der Gesundheitsdirektion Zürich geht davon aus, dass die Statistik «nur unwesentlich» beeinflusst werde.

Auch Steffen sagt, eine Drittimpfung sei derzeit nicht ratsam: «Wie bei allen medizinischen Behandlungen ist das Abweichen von den geltenden Fachempfehlungen nur bei dringlicher, ärztlich geprüfter Indikation angezeigt.» Die Erfahrung zeige, dass dies der beste Weg sei, um die Impfung sicher und zum richtigen Zeitpunkt anzuwenden. Auch die Frage, wie die Nebenwirkungen einer dritten Dosis ausfallen, sei noch nicht restlos geklärt: «Eine erste aktuelle Befragung von 4’500 dreimal geimpften Menschen aus Israel lassen eine ähnliche Reaktion wie bei der zweiten Impfungen erwarten», sagt Steffen.

«Müssten erst wissen, wer geimpft ist und wer nicht»

Das Bundesamt für Gesundheit weiss also gar nicht, wer schon geimpft ist. BAG-Sprecher Grégoire Gogniat bestätigt: «Es gibt keine nationale Impfdatenbank. Das BAG erhält nur anonymisierte Daten von den Kantonen, um die Impfquote zu berechnen.» Das BAG konzentriere sich darauf, möglichst vielen Personen die Impfung zu ermöglichen und sie davon zu überzeugen und nicht darauf, die wenigen potenziellen Missbräuche zu verhindern. Ausserdem sei dem BAG derzeit kein Vorteil bekannt, weshalb sich jemand eine dritte Impfung «erschleichen» sollte.

Der ehemalige BAG-Vizedirektor Andreas Faller findet es «höchst fraglich», dass Datenschutzgründe ein nationales Impfregister verunmöglichen. «Bei allem Respekt vor dem Datenschutz muss man sich schon fragen, ob hier das öffentliche Interesse nicht höher gewichtet werden sollte. Die Frage, ob jemand gegen Covid-19 geimpft ist oder nicht, ist keine hochsensible Information.» Die Folge der rigorosen Schweizer Datenschutzgesetze sind für Faller problematischer: «Wenn sich jeder und jede ohne bestehendes Konzept des Bundes eine dritte Impfung erschleichen kann, endet das in einem Datenchaos, über das niemand den Überblick hat.»

Aus juristischer Sicht ist die Anmeldung zu einer dritten Impfung nicht ganz ohne Risiko. So sagt Rechtsanwalt Philipp Vonrüti: «Nicht nur im Strafgesetzbuch, sondern auch in anderen verwaltungsrechtlichen Erlassen finden sich Strafbestimmungen, die erfüllt sein könnten. Ob hier strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, wäre im Einzelfall zu entscheiden.»

Bleibe über Polit-Themen informiert Interessierst du dich auch über Bundesratswahlen und Abstimmungen hinaus für das Politgeschehen im Land? Liest du gerne spannende Interviews, Analysen, aber auch Lustiges zu aktuellen Themen? Abonniere hier den Politik-Push (funktioniert nur in der App)! So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Politik» an – schon läufts.