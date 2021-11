Starker Anstieg : Impf-Schlusslicht in Europa – Sterberate in Bulgarien im September 50% höher

Im September starben in Bulgarien deutlich mehr Menschen als in anderen Jahren. Seit Wochen belegt das Land in Europa bei den Corona-Toten den unrühmlichen letzten Platz – ebenso wie bei den Impfungen.

1 / 4 Bulgarien hat in Sachen Übersterblichkeit die höchsten Werte in Europa. AFP Gleichzeitig sind nirgendwo in Europa so wenige Menschen gegen Covid-19 geimpft. Getty Images Dieser Tage fanden in Bulgarien Wahlen statt. Zur Bekämpfung der Seuche schwärmten mobile Teams aus, um die Wahlzettel einzusammeln. AFP

Darum gehts In Bulgarien stiegen die corona-bedingten Todesfälle in den letzten Monaten stark an.

Mit 50 Prozent Übersterblichkeit hat das Land den europaweit höchsten Wert.

Gleichzeitig hat Bulgarien mit 44 Impfungen pro 100 Einwohner die niedrigste Impfquote Europas.

Seit September hat sich die Pandemiesituation in Bulgarien weiter verschlechtert: Wie Reuters unter Berufung auf die Statistikbehörde Eurostat berichtet, verzeichnete das Land im September eine Übersterblichkeit von 50% – im Vergleich zu 12% im Schnitt aller EU-Länder. Damit hat Bulgarien nach wie vor eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Welt. Hinter Bulgarien folgen Litauen, Griechenland und Rumänien, alle mit Übersterblichkeitswerten über 30%. Die Schweiz lag im September bei zehn Prozent, die tiefsten Werte weisen Schweden (3,2 Prozent) und Belgien mit 2,3% auf.

Vor einem Jahr lag die Übersterblichkeit im Balkanstaat sogar bei über 94 Prozent (EU-Schnitt: 40%). Die Schweiz verzeichnete damals ebenfalls hohe 66 Prozent. Die Zahlen sanken bis im Juli 2021 auf 6,7 Prozent, stiegen seit da aber wieder steil an. Mit einem Prozent Übersterblichkeit war die Schweiz damals fast auf Normalniveau.

Innerhalb Europas ist Bulgarien auch impftechnisch auf dem letzten Platz: Bis vergangene Woche waren pro 100 Einwohner gerade mal 44 Impfdosen verabreicht worden. Die Inzidenz neuer Ansteckungen lag vergangene Woche bei 338 pro 100’000 Menschen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

