Impf-Skepsis wurde Tennis-Star Novak Djokovic zum Verhängnis

Neue Dokumente veröffentlicht : Impf-Skepsis wurde Djokovic zum Verhängnis – die Gründe für die Ausweisung

Das australische Bundesgericht hat die Begründung publiziert, weshalb man die Beschwerde des Tennis-Stars gegen dessen Visumsentzug abgelehnt hatte.

Die Frist für den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zur Teilnahme an den Australian Open endet – für Spieler, die nicht gegen das Coronavirus geimpft wurden. Nur vollständig Geimpfte dürfen an den Start gehen.

Am French Open in Paris sollen nur noch geimpfte Spieler teilnehmen dürfen, vermeldet die Nachrichtenagentur AFP am Montag.

Das Ende der Australien-Saga um Novak Djokovic: Am 16. Januar wurde Tennis-Weltnummer-1 aus Down Under ausgeflogen. Der Schlusspunkt des juristischen Tauziehens markierte der Entscheid des Bundesgerichts, die Beschwerde gegen Djokovics Visumsentzug abzulehnen. Die australische Zeitung «The Age» hat nun Gerichtsdokumente publiziert, aus denen hervorgeht, weshalb das Gericht so entschieden hat. Die Begründung geht auf alle drei Punkte von der Djokovic-Beschwerde ein.