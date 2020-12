Die Meldung sorgte für viel Diskussion. Impfgegner sahen sich in ihrer kritischen Einstellung bestätigt.

Die Meldung verbreitete sich am Mittwoch, obwohl der Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Todesfall nicht geklärt war.

Auf der anderen Seite wird kritisiert, dass die Meldung des Todesfalls den Impfgegner in die Hände spiele.

Kurz vor dem nationalen Corona-Impfstart am 4. Januar brachte ein kommunikativer Super-GAU die Behörden ins Schwitzen: Eine 91-jährige demenzkranke Person sei nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer/Biontech fünf Tage nach Heiligabend verstorben, berichtete zuerst das Magazin «Zeitpunkt», das vom Impfskeptiker Christoph Pfluger herausgegeben wird.

Danach verbreitete die Agentur Reuters die Nachricht, dass der Kanton Luzern eine entsprechende Meldung an die Behörde Swissmedic gemacht habe. Erst am Mittwochabend konnte Swissmedic die Bedenken ausräumen und erklärte, es bestehe kein Zusammenhang, die Person sei eines natürlichen Todes gestorben.

Auf Telegram sind die Meinungen gemacht

Auf dem Portal Telegram feiern Skeptiker das «Leak» als Erfolg. 20 Minuten hat sich in einigen Gruppen umgeschaut. «Wer nicht hören will, stirbt halt», schreibt ein Nutzer.

Viele Skeptiker hoffen aber auch, dass der Fall die breite Öffentlichkeit jetzt aufrüttelt: «Ich hoffe, dass der Tod diese Person nicht umsonst war und die Menschen aufwachen, um sich gegen die Impfung zu wehren», schrieb ein anderer Nutzer in der Telegram-Gruppe «Corona Rebellen Schweiz Offiziell» dazu. Unterstützung bekommen die Gegner sogar aus dem Ausland: Auch der deutsche Bundestagsabgeordnete Jens Maier von der AfD nutzte die Nachricht für seine Zwecke:



Wie die freiwillige Corona-Impfung die Gesellschaft spaltet, zeigt Corona-Skeptiker Daniel Stricker in einem Video. Dort sagt Stricker über Swissmedic: «Ich beginne, wirklich diese Menschen zu hassen. Ich verspüre Hass gegen die Leute, die im Gewand der Wissenschaft einfach immer alles so sich zurechtlegen, wie es ihnen in den Kram passt.»