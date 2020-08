Impf-Verweigerer arbeiten häufig in Gesundheitsjobs

«Herdenimmunität ab 60 Prozent»

Jeder Vierte will sich nicht impfen lassen. Warum? Ich schätze, dass etwa 5 bis 10 Prozent radikale Impfgegner sind. Die Übrigen wollen sich einfach nicht impfen lassen, weil sie sich sagen, dass sie die Krankheit ohnehin nicht trifft. So argumentieren viele junge Leute auch gegen die Influenza-Impfung.

Gross ist die Impfskepsis in den Gesundheitsberufen.

Bedauerlicherweise ist die Impfskepsis gerade in Kreisen der Naturärzte und Komplementärtherapeuten recht hoch. Nach alledem, was ich von der Front höre, ist klar: Wer mit Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf arbeitet, wird sich impfen lassen. Wer das Leiden dieser Patienten sieht, kann allein aus humanitären Gründen nicht anders.