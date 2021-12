Corona-Wörter hoch im Trend – «Impfdurchbruch» zum Wort des Jahres 2021 gekürt

Impf- und Zertifikatsfragen führten auch in vielen Familien und Freundeskreisen zu heftigen Diskussionen, demnach ist es nicht ganz überraschend, dass «entfreunden» den dritten Platz besetzt.

Weiter in Atem gehalten haben uns die grossen Wassermassen, die diesen Sommer vom Himmel prasselten.

Thema Nummer eins in der Schweiz 2021: Die Impfung und damit auch nicht abwendbare Impfdurchbrüche.

Seit 2003 wird in der Deutschschweiz einmal pro Jahr das prägendste Wort ermittelt.

«Impfdurchbruch» im Deutschen, «iel» im Französischen, «certificato» im Italienischen und «respect» im Rätoromanischen sind die Wörter des Jahres 2021 in der Schweiz . Auf den zweiten und dritten Plätzen folgen «Starkregen» und «entfreunden», «précarité» und «variants», «urgenza» und «exploit» sowie «pazienza» und «tgira».

Wetter und Corona

«2021 haben diese Wörter den Diskurs in der Schweiz geprägt – wissenschaftlich belegt in der Textdatenbank und bestätigt durch die Wahl der vier Jurys aus Sprachschaffenden», erklärt ZHAW-Sprachwissenschaftlerin Marlies Whitehouse, Leiterin der deutschsprachigen Jury in der Mitteilung der ZHAW.