Liestal BL – Impfdurchbrüche beim Spitalpersonal

Laut einem News-Scout kam es am Kantonsspital in Liestal zu mehreren Corona-Ansteckungen beim Pflegepersonal.

Ein News-Scout berichtete am Donnerstag von einem Corona-Ausbruch im Baselbieter Kantonsspital in Liestal. Es seien mehrere Pflegefachfrauen und Fachmänner positiv getestet worden. Laut dem Kantonsspital seien ihnen nur «einzelne Fälle» von Ansteckungen bekannt. «Wenn die Fallzahlen generell so hoch sind wie aktuell, kommt es natürlich auch vor, dass sich Mitarbeitende anstecken», sagte Anita Kuoni, Mediensprecherin des Kantonsspitals.

Zertifikatspflicht für Besuchende und Testpflicht für Mitarbeitende

Am Donnerstag teilte der Kanton Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung mit, dass aufgrund der angespannten epidemiologischen Lage und der Ausbrüche in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen die Schutzmassnahmen verstärkt würden. Ab Freitag, 19. November wird eine Zertifikatspflicht (3G) für Besuche in Alters- und Pflegeheimen, sowie in Spitälern eingeführt und soll bis auf Weiteres gültig sein.