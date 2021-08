Point de Presse um 14 Uhr - Impfen, Massnahmen, Delta-Variante – Was sagen die BAG-Experten zur Corona-Lage?

Martin Ackermann, Präsident, National COVID-19 Science Task Force sagt seit Mai und Juni wurden in der Schweiz mehr Menschen geimpft als in anderen Ländern Europas. Doch seit Juli stagniere bei uns die Impfkampagne. In Grossbritannien und Spanien seien schon mehr Jüngere geimpft, das liege daran, dass Junge dort direkt angesprochen wurden. «Wir hätten es in der Hand die Epidempie innert acht Wochen zu beenden, indem wir uns impfen lassen.» Drei Millionen Menschen seien in der Schweiz nicht immun.