Talk mit André Lüthi - «Impfen wird zur Bedingung fürs Fliegen»

20 Minuten besuchte ihn am Firmensitz in Bern im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro».

Reisen in ferne Länder waren wegen der Corona-Massnahmen seit einem Jahr kaum möglich. Besser sind die Aussichten für kommenden Sommer – mit Maske sind sogar Safaris in Namibia oder Botswana erlaubt, sagt der Globetrotter-Chef André Lüthi im Talk.

20 Minuten traf Lüthi am Firmensitz des in der Krise arg gebeutelten Reiseanbieters in Bern. Es kam zu Entlassungen und Filialschliessungen. Der Chef kürzte seinen Lohn um 20 Prozent und will weiterhin daran festhalten. Lüthi erwarte auch für das laufende Jahr einen Umsatzeinbruch von 80 Prozent.