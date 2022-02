Deutschland – Impfgegner liegt 85 Tage im Spital – und glaubt trotzdem nicht an Corona

Der Münchner Marian K.* verspürte am 20. August 2021 erste Erkältungssymptome. Einen Tag später wird er unter schwerster Atemnot in die Notaufnahme der Klinik München eingeliefert. Es wird fast drei Monate dauern, bis der 45-Jährige das Spital wieder verlassen kann. Anhand des ungeimpften Mannes gibt die «München Klinik Bogenhausen» auf ihrer Homepage Einblick hinter die Kulissen der Pandemie-Bekämpfung , die Serie umfasst auch den «Ischgl-Patienten» und «die Schwangere» und steht stellvertretend für Tausende verschiedenster Corona-Fälle.

Nur eine Woche später hat sich der Zustand des Familienvaters so sehr verschlechtert, dass eine invasive Beatmung eingeleitet wird, wobei mit einem Schlauch Sauerstoff direkt in die Luftröhre eingeführt wird. Auch diese Massnahme bringt nicht die gewünschte Verbesserung, die Sauerstoffsättigung des Blutes sinkt weiter. Am 13. September entscheiden sich die Ärzte deshalb, den 45-Jährigen an eine künstliche Lunge anzuschliessen.