«Blutiger Widerstand» : Impfgegner schicken Politikern Morddrohungen und Pakete mit Fleisch

In Deutschland radikalisieren sich Impfgegner und -gegnerinnen immer stärker: Politikerinnen und Politiker werden mit dem Tod bedroht und erhalten Pakete mit «verseuchtem» Fleisch. Jetzt fand deswegen in Dresden eine Razzia statt.

Wegen konkreter Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (46, CDU), die Impfgegner und -gegnerinnen auf Telegram äusserten, hat das Landeskriminalamt des Bundeslandes in Dresden eine Razzia durchgeführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren auch schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Hintergrund sind Mordpläne von Impfgegnern und -gegnerinnen gegen Kretschmer im Zusammenhang mit den Entscheidungen der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die in einer Chatgruppe im Onlinedienst diskutiert wurden. Die Mitglieder der Gruppe gaben demnach im Chat auch an, scharfe Waffen und Armbrüste zu besitzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer «schweren staatsgefährdenden Gewalttat».