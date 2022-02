Italien : Impfgegner verlieren Sorgerecht, weil sie ihrem Sohn (2) Herz-OP verweigern

Die Eltern eines Zweijährigen verhinderten eine nicht aufschiebbare Herz-OP ihres Sohnes. Dies, weil sie für Bluttransfusionen nur das Blut von ungeimpften Personen verlangt hatten. Das hat jetzt Konsequenzen.

Im Streit um eine Bluttransfusion während einer notwendigen Herz-OP für ein Kind hat ein Jugendgericht in Italien den Eltern einstweilig das Sorgerecht entzogen. Zuvor wollten sie dem Eingriff nicht zustimmen, wenn ihnen die Klinik in Bologna nicht zusichere, dass ihr zweijähriger Sohn im Falle einer Transfusion nur das Blut von einer ungeimpften Person erhalte. Als Vormund wurde der zuständige Sozialdienst eingesetzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete. Der Eingriff könnte damit in den kommenden Tagen oder Wochen in die Wege geleitet werden.