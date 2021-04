Denn einerseits sträuben sich einige Ärztinnen und Ärzte gegen die Impfung selbst. «Wir können keinen uns überzeugenden medizinisch-wissenschaftlichen Grund anführen, warum eine Impfung zum jetzigen Zeitpunkt mit einem der jetzt verfügbaren Impfstoffe durchgeführt werden sollte» , heisst es etwa bei einer Praxis in Schwyz.

Nicht alle Hausärztinnen und -ärzte können und wollen aber gegen Corona impfen. Das könnte die Impfkampagne des Bundes in Verzug bringen.

Vor allem die tiefe Bezahlung pro Impfung an die Ärzte habe das Tempo verlangsamt, meint Felix Huber, selber Hausarzt und Präsident von Medix .

Dass aber nicht alle Hausärzte in ihren Praxen gegen Corona impfen, hat verschiedene Gründe.

Nicht nur in den Impfzentren, sondern auch bei den Hausärzten soll jetzt vermehrt gegen Corona geimpft werden.

«Für das kantonale Flickwerk müssen wir uns schämen»

«Auch die Vergütungen führen zu massiven Verzögerungen in der Impfstrategie», sagt Felix Huber, selber Arzt und Präsident von Medix, einer Vereinigung regionaler Ärztenetzwerke. «Der Ansatz, der für die Vergütung der Hausärzte gewählt wurde, ist ein hochkomplexes kantonales Flickwerk, für das wir uns schämen müssen.»

«Könnten schon viel weiter sein»

«Hätten Bund und Kantone die Hausärzte von Anfang an impfen lassen und einheitlich mit mindestens 50 Franken vergütet, wären wir mit der Impfstrategie heute schon viel weiter», sagt Huber. In Kürze würden Millionen Impfdosen geliefert. «Jede Hausarztpraxis, die sich aufgrund der komplizierten und ungenügenden Vergütungen nicht an der Impfkampagne beteiligt, verzögert die Impfkampagne weiter», warnt Huber.