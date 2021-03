Entscheidung in Deutschland : Impfkommission empfiehlt AstraZeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren

Gesundheitsminister Jens Spahn und seine Länderkolleginnen und -kollegen haben erneut über den Einsatz von AstraZeneca beraten. Als erstes Bundesland stoppte Berlin die Impfungen für Menschen unter 60 Jahre.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will laut seinem Ministerium am Dienstagabend mit den Landesministern über das weitere Vorgehen mit dem Impfstoff AstraZeneca beraten.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Corona-Impfstoff von Astreazeneca nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Wie die Stiko am Dienstag mitteilte, wurde die Empfehlung «auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen» bei jüngeren Geimpften geändert. Zur Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Dosis des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abgeben.

Berlin und München stoppten Impfungen der unter 60-Jährigen

Als erstes Bundesland stoppte Berlin die Impfung mit AstraZeneca von unter 60-Jährigen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nannte dies am Dienstag eine «Vorsichtsmassnahme». Die Stadt München zog nach. Das Land Brandenburg erklärte, die Aussetzung gelte zunächst nur für Dienstag. Nach der Gesundheitsministerkonferenz werde über das weitere Vorgehen entschieden, hiess es sowohl in Berlin als auch in Brandenburg.