Coronavirus : Impfrekord in Deutschland – fast 739’000 Dosen an einem Tag

Die Impfkampagne in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Innerhalb von 24 Stunden wurden so viele Dosen verimpft wie noch nie.

1 / 3 Deutschland hat einen neuen Impfrekord aufgestellt. Julian Stratenschulte/dpa 739’000 Dosen wurden verimpft. Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Am Tag zuvor wurden 564’000 Dosen verimpft. Julian Stratenschulte/dpa

In Deutschland sind am Mittwoch so viele Corona-Impfdosen verabreicht worden wie an keinem Tag zuvor. Laut staatlichem Robert Koch-Institut waren es rund 739’000 Impfungen nach 564’000 am Vortag.

«Das ist ein neuer Tagesrekord», teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mit. Vor einer Woche waren es schon einmal 725’000 an einem Tag. Durch die Einbeziehung der Hausarztpraxen hatte sich die Zahl der täglichen Impfungen in Deutschland nach Ostern nahezu verdoppelt.

17,8 Prozent der deutschen Bevölkerung haben jetzt mindestens eine Impfung. In Bremen und im Saarland sind es mehr als 20 Prozent – die Marke dürfte Anfang nächster Woche auch deutschlandweit geknackt werden.

Spahn hatte zuvor betont, dass die Impffortschritte derzeit nicht gross genug seien, um die dritte Corona-Welle zu brechen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Hotline bei Angststörungen und Panik, Tel. 08 48 801 109 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Tel. 143

