Um Impfung zu umgehen : Impfskeptiker wollen mittels Allergie an Ausnahmezertifikat gelangen

Im Berner Inselspital versuchen Corona-Skeptiker, einen Allergieausweis zu bekommen, um ohne Impfung ein Zertifikat zu erhalten. Die Hoffnung ist aber meist vergebens.

Seit in der Schweiz geimpft wird, verzeichnet das Berner Inselspital eine Zunahme an Allergieabklärungen.

Aufgrund einer Impfallergie ein ärztliches Attest erhalten und folglich in den Genuss eines Ausnahmezertifikats kommen: Darauf hoffen einige Impfskeptikerinnen und Impfskeptiker, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Entsprechende Allergietests werden unter anderem an der Poliklinik für Allergologie und klinische Immunologie im Berner Inselspital durchgeführt.

In Gesprächen könnten Ängste gegenüber der Impfung oft abgebaut werden; nicht selten würden sich solche Patientinnen und Patienten im Anschluss für eine Impfung entscheiden. «Zunehmend kommen jedoch Personen in die Sprechstunde, die weniger an der ärztlichen Beratung, sondern vor allem an einer Hauttestung interessiert sind und auf ein positives Testresultat hoffen», sagt Ming.