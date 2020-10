Impfstoff-Wirkverstärker : Impfstoff-Booster aus dem Labor könnte tausende Haie retten

Die Substanz Squalen wurde bis jetzt meist von Haien gewonnen – dies soll sich nun ändern. Österreichische Forscher produzieren das Produkt, welches auch im Kampf gegen Corona helfen könnte, nun mit Backhefe.

Squalen gilt als wichtiger Bestandteil von Impfstoff-Wirkverstärkern. Ihre ertragreichste Quelle findet sich in der Leber von Tiefseehaien, teilte das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) am Mittwoch mit. Forschende haben die Substanz nun im Labor hergestellt.