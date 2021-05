Corona-Immunisierung - Impfstoff bringt Herstellern Milliarden ein – und Preise könnten weiter steigen

Der Umsatz mit den Corona-Impfstoffen ist bei den Herstellern durch die Decke gegangen. Das US-amerikanische Unternehmen Moderna erwartet dieses Jahr Erlöse von 19.2 Milliarden US-Dollar. Pfizer, welches ebenfalls seinen Hauptsitz in den USA hat, rechnet mit 26 Milliarden US-Dollar. Covid-Partner Biontech erwartet 15 Milliarden US-Dollar Umsatz.

So hat nicht nur der Umsatz bei den Pharmaherstellern zugenommen, auch der Profit steigt enorm an, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. So machte Moderna im ersten Quartal 1.2 Milliarden US-Dollar Reingewinn – eine Gewinnmarge von 65 Prozent. Laut Finanz-Analystin Sibylle Bischofberger von der Bank Vontobel ist das ein ausserordentlicher Gewinnanteil.