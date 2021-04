Produktionsfehler : Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson wegen Mängeln aussortiert

Weil ein Bestandteil des Impfstoffes von Johnson & Johnson Qualitätsmängel aufwies, musste der Hersteller eine Charge zurückziehen. Wie viele Dosen betroffen sind, ist nicht bekannt.

Hersteller Johnson & Johnson musste eine unbekannte Menge an Impfstoffdosen zurückziehen.

J & J hält dennoch an seinen Produktionszielen fest.

Eine Charge des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson kann wegen Qualitätsmängeln nicht genutzt werden. Das teilte der US-Pharmakonzern am Mittwoch (US-Zeit) mit. Wie viele Dosen dadurch verloren gingen, gab er nicht bekannt. Ein vom Unternehmen Emergent Biosolutions hergestellter Bestandteil habe nicht die Qualitätsanforderungen erfüllt, erklärte J&J. Eine Fabrik von Emergent sei noch nicht von der US-Medikamentenbehörde FDA für die Herstellung des Impfstoffbestandteils freigegeben worden.

Johnson & Johnson hatte versprochen, bis Ende März 20 Millionen Dosen seines Impfstoffs an die US-Regierung zu liefern und bis Ende Mai 80 Millionen weitere Dosen. In der Mitteilung zu den Fertigungsproblemen schrieb der Konzern nun, er plane, bis Ende Juni 100 Millionen Dosen zu liefern und strebe weiterhin eine Lieferung bis Ende Mai an. Emergent lehnte einen Kommentar ab.