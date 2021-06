Vorteil «Mix and Match» - Impfstoff-Kombi sorgt für den besten Impfschutz

Es zeigte sich auch, dass «die kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bessere Ergebnisse als eine zweifache Biontech-Impfung» hat, so die deutsche Biologin Martina Sester, die an einer der Untersuchungen mitgewirkt hat.

«Sehr, sehr wirksam»

«Das Mischen von Covid-19-Impfstoffen scheint die Immunantwort zu verstärken», twitterte etwa Leif Erik Sander, Spezialist für Infektionskrankheiten an der Charité. Biologin Martina Sester vom Universitätsklinikum des Saarlandes und der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes konkretisierte in einer Mitteilung : «Bei den neutralisierenden Antikörpern zeigte die kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bessere Ergebnisse als eine zweifache Biontech-Impfung.»

Möglich ist auch, dass der durch eine «Mix-and-Match»-Impfung provozierte Impfschutz länger bestehen bleibt. Darauf deutet eine Studie mit Mäusen des National Institute for Food and Drug Control aus China hin.

Hier gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Die spanische Studie sieht keine signifikant stärkeren Nebenwirkungen. Die Studie der Berliner Charité stellt eine gute Verträglichkeit fest. Dazu etwas im Widerspruch scheinen die Erkenntnisse einer Studie der Oxford University zu stehen, die im Fachjournal «The Lancet » erschienen ist. Laut dieser hat die Kombi-Impfung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für milde und moderate Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis. Konkret kam es bei den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern zu vermehrten Arbeitsausfällen am Tag nach der Impfung wegen milder oder moderater Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Anlass zur Sorge um die Patientensicherheit gebe es aber nicht, so die Autoren.

Länder wie Deutschland kombinieren schon

Sind Kreuzimpfungen auch eine Option für die Schweiz?

Ob es dereinst auch in der Schweiz zur Kombination von Vaxzevria und Comirnaty oder einem anderen mRNA-Impfstoff kommen wird, steht noch in den Sternen, wie Swissmedic-Sprecher Alex Josty sagt: «Wegen der Mängel der primär eingereichten Impfstoffstudien von AstraZeneca (u.a. Dosisfehler, kleine Zahl, uneinheitliche Studienprotokolle) konnte Swissmedic noch keinen Zulassungsentscheid fällen.» Daran hätten auch die im März 2021 eingereichten zusätzlichen Daten von AstraZeneca nichts geändert. «Swissmedic will deshalb – wie am 3. Februar angekündigt – auf der Basis der amerikanischen Studienresultate einen Zulassungsentscheid fällen.»