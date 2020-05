Gute Nachrichten

Impfstoff schützt Affen vor Sars-CoV-2

Im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff hat China einen grossen Schritt gemacht: Forschern ist es gelungen, Tiere zu immunisieren.

«Sicher und effektiv»

Während die einen Experten auf das Jahr 2021 hoffen, hält Christoph Wenisch, Infektiologe am Sozialmedizinischen Zentrum Süd des Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spitals , die Jahre 2022 oder 2023 für realistischer. Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, warnt in der ZDF-Talkshow «Maybrit Illner» davor, sich allzu grosse Hoffnungen zu machen und allein darauf zu verlassen, denn: «Jede Vorhersage, dass wir einen Impfstoff haben werden, ist unseriös, weil wir es einfach nicht wissen." So gebe es etwa bei HIV oder Hepatitis-C trotz jahrelanger Forschung noch immer keinen Impfstoff.

Keine Viren nachweisbar

Ergebnis: Die Schutzwirkung war bei den Tieren, die die höhere Impfdosis erhalten hatten, am besten. Bei ihnen sei sieben Tage nach der absichtlichen Infektion Viren in Rachen, After oder in der Lunge nachweisbar gewesen. Doch selbst die niedrigen Dosierungen hätten Wirkung gezeigt. So sei es zwar zunächst zu einem kurzzeitigen Aufflackern der Infektion gekommen, allerdings sei diese folgenlos blieb. Die Affen in der Kontrollgruppe dagegen seien an einer schweren Lungenentzündung erkrankt.