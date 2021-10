Zusätzliche mRNA-Impfung empfohlen : Impfstoff von Johnson & Johnson bietet «ungenügenden Schutz»

In Deutschland bezeichnet man die Wirksamkeit des Vakzins gegen die Delta-Variante des Coronavirus als «vergleichsweise gering».

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland hält den Impfschutz beim Corona-Vakzin Janssen von Johnson & Johnson für nicht ausreichend. Die Expertinnen und Experten begründen dies unter anderem mit den sogenannten Impfdurchbrüchen, also Ansteckungen mit dem Coronavirus trotz einer Impfung. Die meisten dieser Impfdurchbrüche seien bei Geimpften mit Johnson & Johnson verzeichnet worden. Ebenso sei die Wirksamkeit des Vakzins gegen die hochansteckende Delta-Variante im Unterschied zu den anderen Corona-Impfstoffen vergleichsweise gering. Die Stiko spricht von einem «ungenügendem Impfschutz». Beim Impfstoff von Johnson & Johnson galt bislang eine Dosis als ausreichend für den vollen Impfschutz. Laut der Stiko-Empfehlung sollen Menschen, die mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, zudem eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff erhalten – und zwar ab vier Wochen nach der Janssen-Immunisierung, für die generell nur eine Dosis empfohlen wird.

Auf eine Million Personen kommen 2000 Impfdurchbrüche

20 Minuten berichtete bereits Mitte September, dass sich in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt über 6000 Personen trotz Impfung mit dem Coronavirus angesteckt und eine schwere Erkrankung durchlaufen haben. Auf eine Million mit dem Präparat von Johnson & Johnson geimpfte Personen kämen laut dem Robert Koch-Institut (RKI) rund 2000 Impfdurchbrüche. Zum Vergleich: Bei Menschen, die als zweite Dosis den am häufigsten in Deutschland verwendeten Impfstoff – Biontech/Pfizer – erhalten haben, sind es diesen Zahlen zufolge rund 675 Durchbrüche pro eine Million vollständig Geimpfte.