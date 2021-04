Israelische Studie : Impfstoff von Pfizer/Biontech schützt weniger gut gegen Südafrika-Mutation

Eine Studie der Universität Tel Aviv zeigt: Der Impfstoff von Pfizer/Biontech wirkt weniger gut gegen die südafrikanische Mutation des Coronavirus. Der Hersteller selbst sagt, sein Impfstoff sei «hoch effektiv und sicher».

Das hat ein Forschungsteam an der Universität Tel Aviv herausgefunden.

In einer Kontrollgruppe von Geimpften, die trotzdem am Coronavirus erkrankten, war der Anteil solcher mit der südafrikanische Mutation achtmal erhöht.

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt einer israelischen Studie zufolge weniger gut vor der südafrikanischen Virus-Mutante als vor anderen Varianten. «Die südafrikanische Variante ist in gewissem Umfang in der Lage, die Schutzwirkung des Impfstoffs zu durchbrechen», sagte Co-Studienautor Adi Stern von der Universität Tel Aviv der Nachrichtenagentur AFP. Ob die Impfung den Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit der südafrikanischen Variante abmildert, wurde allerdings nicht untersucht.

In der Studie der Universität Tel Aviv und der grössten israelischen Krankenkasse Clalit wurden 400 Corona-Infizierte, die nicht geimpft waren, mit 400 Infizierten, die eine oder beide Impfspritzen erhalten hatten, verglichen. Der Anteil der südafrikanischen Variante B.1.351 an den Corona-Fällen in Israel liegt demnach bei weniger als einem Prozent.