Coronavirus - Impfstrategie der Schweiz verlangsame die Pandemie

Der Schweizer Generaldirektor des Internationalen Pharmaverbands und ein ronommierter Schweizer Epidemiologe teilen die Kritik des WHO-Generaldirektors an der Schweiz.

Ist die Schweiz mitschuldig, dass die Pandemie unnötig verlängert wird? Ja, wenn es nach dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation in Genf, Tedros Ghebreyesus, geht. «Länder, die jetzt ihre Kinder und andere Gruppen mit geringem Risiko impfen, tun dies auf Kosten von gefährdeten Personen und Gesundheitsmitarbeitenden in anderen Ländern», sagte Ghebreyesus diese Woche. Wie die « SonntagsZeitung » berichtet, sind zwei der wichtigsten Schweizer Experten in Sachen Impfstoffverteilung der gleichen Meinung.