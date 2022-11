Zürich: Impfung gegen Affenpocken – «Bestellte Menge reicht hinten und vorne nicht»

Der Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer kritisiert, dass der Bund so lange mit den Bestellungen der Impfdosen gewartet und zudem zu wenig bestellt habe.

Bis zu 500 Personen hätten sich zwischenzeitlich in der Warteschleife des Anmeldeportals von Checkpoint Zürich befunden.

Was Pink Cross, der Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer, schon seit dem Sommer forderte, wird ab kommendem Dienstag möglich: die Impfung gegen Affenpocken . Empfohlen wird sie jenen Gruppen, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Virus anzustecken: Männer, die Sex mit Männern haben, trans Personen mit wechselnden Sexualpartnern sowie Personen, die aus beruflichen Gründen gegenüber Affenpockenviren exponiert sind.

Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Mittwoch berichtete, habe das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem Kanton rund 2000 Impfdosen zugesichert. In Zürich impfen lassen könnten sich aber auch Risikopersonen aus den Kantonen Schwyz, Schaffhausen, Zug und Glarus. Sich für einen Termin anmelden könne man online per sofort.