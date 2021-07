«Viral Load» - Impfung soll die Weitergabe der Delta-Variante nicht verlangsamen

1 / 4 Geimpfte Menschen sollen die Impfung genau so schnell weitergeben können wie ungeimpfte. Grund dafür sind gleich hohe Bestände an Virenpartikeln, die Infizierte mit sich tragen (»Viral Load»). Dies entspricht nicht dem bisherigen Wissensstand. REUTERS Die Erkenntnis kommt von der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC). AFP Diese hatte einen Corona-Ausbruch im Bundesstaat Massachusetts untersucht, bei dem sich Hunderte Menschen trotz Impfung ansteckten. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Auch mit einer vollständigen Impfung kann man gleich viele Virenpartikel in sich tragen wie als Ungeimpfter.

Das sagt die amerikanische CDC in einem neuen Bericht.

Die neuen Erkenntnisse könnten erhebliche Folgen haben: In den USA wurde die Maskenpflicht in Innenräumen bereits ausgeweitet.

Ein Bericht der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sorgt für Aufsehen. Deren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben festgehalten, dass Geimpfte, die sich mit der Delta-Variante infizieren, genau so viele Virenpartikel aufweisen wie Personen ohne Impfschutz (man spricht vom sogenannten «Viral Load»). Die Nachricht könnte strengere Massnahmen zur Folge haben und die Pandemie in eine neue Phase eintreten lassen.

«Der Krieg hat sich geändert»

Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken, wird durch eine Impfung reduziert: Das betonen die CDC-Verantwortlichen in ihren Berichten. Ausserdem sind Menschen ohne Impfung stärker gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf durchmachen zu müssen. Die Gesundheitsbehörde erklärt, dass in den USA 97 Prozent aller Spitaleinweisungen aufgrund von Corona zurzeit auf Ungeimpfte entfallen.

Doch die neuen Erkenntnisse beunruhigen und haben dazu beigetragen, dass die amerikanischen Behörden seit kurzem wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen empfehlen. Bei früheren Varianten ging man gemäss der CDC-Chefin Rochelle Walensky nicht davon aus, dass Geimpfte ähnlich viele Personen anstecken können wie Ungeimpfte. Nun aber berichtet die Behörde, dass die Variante gleich ansteckend sei wie die Windpocken. Statt zwei bis drei könne eine mit der Delta-Variante infizierte Person bis zu neun weitere anstecken. Im Land verbreitet sich das Virus momentan denn auch wieder schneller als zuvor. Zurzeit werden wieder 72’000 Fälle pro Tag registriert.

Die «New York Times» zitiert einen Arzt, der erklärt, es sei «extrem bitter» zu sehen, wie die neuen Erkenntnisse über die Delta-Variante alles über den Haufen schmeissen würden, was man in mühsamer Arbeit letztes Jahr herausgefunden habe. «Der Krieg hat sich geändert» schreibt die CDC denn auch in internen Papieren.

Es braucht weitere Belege

Zum Anlass ihrer Untersuchungen hatten die Expertinnen und Experten der Behörde einen Corona-Ausbruch im Ferienort Provincetown im Bundesstaat Massachusetts genommen. Dort waren mehrere Zehntausend Menschen für die Feierlichkeiten des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli zusammengekommen. Bisher sind 469 Ansteckungen auf den Cluster zurückverfolgt worden. 74 Prozent der Ansteckungen entfielen auf geimpfte Personen.

Auf den CDC-Bericht werden aber wohl weitere Studien folgen müssen. Gegenüber CNN erklärt ein Arzt aus Kalifornien, dass untersucht werden müsse, ob asymptomatische Infektionen zu wenig gezählt worden seien. Ausserdem belegen die CDC-Expertinnen und -Experten ihre Erkenntnisse mit einer relativ kleinen Anzahl an Personen: So untersuchten sie gemäss CNN den «Viral Load» von 127 vollständig geimpften sowie 84 ungeimpften Personen, darunter auch solche, deren Status nicht bekannt war. Die Impfrate vor Ort ist zudem sehr hoch: In Massachusetts sind gemäss Our World in Data bereits mehr als 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Unbestritten ist aber, dass sich die Delta-Variante viel schneller verbreitet als frühere Mutationen. Chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gemäss «New York Times» erklärt, dass die Delta-Variante einen «Viral Load» aufweist, der tausendmal höher sei als jener früherer Varianten. Eine kanadische Wissenschaftlerin erklärte gegenüber der Zeitung: «Die Impfungen sind wie Wasserstiefel. Sie helfen einem bis zu einem gewissen Grad, wer aber durch einen Fluss watscht, der wird unweigerlich nass. Das scheint in Massachusetts passiert zu sein.»