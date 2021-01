Noch nicht zugelassene Vakzine : Impfung von Johnson & Johnson schützt zu 66 Prozent vor Corona

Der Pharmahersteller Johnson & Johnson ist in den Startlöchern für die Zulassung eines Corona-Impfstoffes. Nach ersten Erkenntnissen soll die Vakzine einen 66-prozentigen Schutz vor dem Virus bieten.

Das Produkt wurde teilweise in der Schweiz entwickelt.

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson ist schon nach einer Verabreichung wirksam, allerdings weniger als zwei Dosen der Mittel von Biontech und Moderna. J&J teilte am Freitag mit, dass der Impfstoff in Studien eine 66-prozentige Wirksamkeit bei der Verhinderung einer moderaten bis schweren Erkrankung gezeigt habe. Vor den ernstesten Symptomen habe er zu 85 Prozent geschützt.

Die Studien wurden in den USA und sieben weiteren Ländern durchgeführt. In den USA schützte der J&J-Impfstoff zu 72 Prozent vor einer moderaten bis schweren Corona-Erkrankung, wohingegen die Wirksamkeit in Südafrika nur 57 Prozent betrug. Dort wütet ein ansteckenderes mutiertes Virus.