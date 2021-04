Privilegien für Geimpfte - Impfunwillige wehren sich gegen «passiven Impfzwang»

Eintritt nur für Geimpfte, Getestete und Genesene: Sobald 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind, soll es für sie einen selektiven Zugang zu «Orten mit hohem Übertragungsrisiko» geben, verkündete der Bundesrat am Mittwoch . Dazu zählt er etwa grössere Veranstaltungen, Bars oder auch Clubs. Zum Nachweis werde deshalb ein einheitliches, fälschungssicheres und leicht überprüfbares Covid-Zertifikat entwickelt.

Mit den Entscheidungen des Bundesrates steige der Impfdruck auf die Bevölkerung, sagt Richard Koller, Initiant der «Stopp Impfpflicht»-Initiative. Er kritisiert die «versteckte Impfpflicht», die er in der Schweiz immer mehr wahrnimmt. «Der Bundesrat hat klar gesagt, dass es für Ungeimpfte keine sozialen oder beruflichen Benachteiligungen geben soll», sagt Koller.

«Wir haben kein Vertrauen»

Das Impfzertifikat sei eine deutliche Diskriminierung der Impfskeptiker. Estermann fordert vom Bundesrat, dass mehr über die negativen Wirkungen berichtet werde. «Wir brauchen deutlich bessere Transparenz über die Nebenwirkungen. Denn so, wie es jetzt ist, haben wir kein Vertrauen in die Impfung.»

Swissmedic dementiert Gefahren

Die Zulassungsbehörde Swissmedic, die auch die beiden Covid-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech zugelassen hat, sagt allerdings klar: Die Befürchtung, dass es bei einer Impfung zu starken negativen Nebenwirkungen komme, sei nicht gerechtfertigt. «Angesichts der noch relativ kurzen Beobachtungszeit sind Unsicherheiten und Fragen verständlich. Bisher sind aber sehr wenige wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten», erklärt Swissmedic-Mediensprecher Lukas Jaggi. Im Verhältnis zu den weltweit verimpften Dosen seien die bisher gemeldeten Nebenwirkungen erfreulich niedrig. In der Schweiz liege die Melderate etwa bei einer Meldung pro 1000 verimpften Dosen.

Auch die Kritik, dass die Impfung bisher noch zu wenig erforscht sei, räumt Jaggi aus dem Weg. «Auch wenn angesichts der raschen Entwicklungszeiten gewisse Bedenken in der Bevölkerung nachvollziehbar sind, ist diese Angst nicht gerechtfertigt.» Swissmedic habe die Zulassungsunterlagen speditiv, aber sorgfältig und gründlich geprüft. «Unseren Entscheiden darf man vertrauen. Wir hoffen, dass mit unserer gewissenhaften Arbeit die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, nicht ab-, sondern zunimmt», so Jaggi.

Gesundheitsminister Alain Berset dementierte den Vorwurf, der Bundesrat würde einen versteckten Impfzwang einführen, an der Pressekonferenz vom Mittwoch vehement: «Mit einem Impfzwang hat unsere Strategie nichts zu tun. Es ist in diesem Land die freie Entscheidung jedes Menschen, ob er sich impfen lassen will oder nicht.»