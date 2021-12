Impfstoff – Impfwillige misstrauen Moderna wegen Empfehlung für Junge

«Verzichten lieber»

Flavia Wasserfallen, Präsidentin des Dachverbands schweizerischer Patientenstellen, kann nachvollziehen, dass einige Impf- oder Boosterwillige am Moderna-Impfstoff nach der Empfehlung zweifeln. «Für eine erhöhte Impfquote müssen alle Hürden abgebaut werden», sagt Wasserfallen. Der Impfstoff sei in genügender Menge vorhanden. «Die Kantone müssen einen Weg finden, um auch Arztpraxen mit Pfizer beliefern zu können.» Ansonsten werde ein wichtiger Teil der Bevölkerung ausgeschlossen. «Kritische Personen sind in einer Arztpraxis am richtigen Ort und wollen sich nicht in einem anonymen Impfzentrum impfen lassen.»