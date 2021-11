Zu tiefe Impfquote – Fast alle Impfwilligen geimpft – Wie geht es jetzt weiter?

SVP-Nationalrat Thomas de Courten fordert, dass besonders gefährdete Personen gut geschützt blieben. Dafür zieht er eine Impfpflicht in Betracht.

Aktuell sind 75 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre geimpft. Diese Quote sei zu tief, so Tanja Stadler, Präsidentin der Task-Force. «Erfahrungen zeigen, dass bei einer Impfquote von über 85 Prozent der Druck auf das Gesundheitswesen abnimmt.» Dann wären auch Lockerungen möglich, sagt Stadler.

Doch grosse Sprünge bei der Impfquote sind nicht zu erwarten, da beinahe alle Impfwilligen geimpft sind. Lediglich zwei Prozent der Befragten sind laut einer Umfrage von 20 Minuten noch unentschlossen. Ist das Potenzial der Ungeimpften bereits ausgeschöpft oder besteht die Möglichkeit, dass sich noch weitere Menschen gegen das Virus impfen lassen? Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin und Politik sagen, was die Schweiz jetzt noch tun kann.

Bund trägt Schuld

Für Josef Widler, Mitte-Politiker und Arzt, ist die Impfnachfrage ausgereizt. Schuld trage auch der Bund: «Die Schweizer Mentalität wehrt sich gegen den politischen Druck und das Predigen der Kollektivverantwortung.» Eigenverantwortung würde besser ankommen, so Widler. «Die Leute müssen von ihrem persönlichen Nutzen der Impfung überzeugt werden.» Das würde einige Ungeimpfte umstimmen, vermutet Widler.

Die Resultate der Umfrage überraschen auch den SVP-Nationalrat Thomas de Courten nicht. «Der Staat muss zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass sich nicht alle impfen lassen wollen.» Die Durchimpfungsstrategie lässt sich auch mit politischem Druck nicht durchsetzen, so de Courten. «Man muss gezielt die vulnerablen Leute schützen.» Die Durchsetzung der Impfpflicht für das Pflegepersonal wäre ein erster Schritt, meint de Courten.

«Die Impfbereitschaft ist keine fixe Zahl»

Die SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen meint zur Umfrage: «Die Impfbereitschaft ist keine fixe Zahl.» Aus Angst vor schweren Nebenwirkungen warteten viele Leute, erklärt Wasserfallen. «Das breite Informationsangebot während der nationalen Impfwoche hilft, solchen Ängsten entgegenzuwirken.» Und das erfolgreich: Alleine in Bern liessen sich bisher täglich 700 Menschen impfen, sagt Wasserfallen. «Jede Impfung verringert das Risiko einer Überlastung der Spitäler.» Ansonsten müsse man bald wieder über Schliessungen und Wirtschaftshilfen sprechen, warnt Wasserfallen. «Und das möchte nun wirklich niemand.»

Auch der oberste Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger gibt den Bemühungen des Bundes eine Chance. «Viele haben die persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Impfung noch nicht realisiert.» Er appelliert an die Bevölkerung, das Informationsangebot der nationalen Impfwoche zu nutzen. «Jede einzelne Impfung hilft, die Pandemie zu bewältigen.»

«Uns läuft die Zeit davon»

Engelberger versteht, dass sich viele am politischen Impfdruck nerven. Er versichert: «Der Bund meint das überhaupt nicht böswillig. Uns läuft schlichtweg die Zeit davon.» Der Winter werde zeigen, ob die Immunität genügend hoch ist, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern, so Engelberger.

Auch Jürg Utzinger, Leiter des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut, unterstützt die Impfwoche. «Es ist richtig und wichtig, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten.» Diese Bemühungen werden sich auszahlen, versichert Utzinger. Denn irgendwann werde der Zeitpunkt kommen, wo die Massnahmen beendet werden können. Gemäss Utzinger ist dies auch deshalb wichtig, weil die Covid-19-Pandemie nicht nur aufgrund von Fallzahlen, Hospitalisationen und Belegung der Intensivbetten beurteilt werden dürfe: «Es braucht immer eine ganzheitliche Betrachtung der Gesundheit und des Wohlergehens.» Die Pandemie belaste die Bevölkerung auch im ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich schwer, so Utzinger. «Der Zeitpunkt, an dem die Gesamtbeurteilung so ausfällt, dass eine Aufhebung der Massnahmen vertretbar ist, wird kommen.»