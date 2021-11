Tiefe Nachfrage – Impfwoche des Bundes befeuert Widerstand von Ungeimpften

Die Impfwoche sei «kein Grosserfolg» gewesen, sagte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri an einer Medienkonferenz.

Vielerorts blieb die grosse Nachfrage nach Erstimpfungen in der letzten Impfwoche aus.

Viele Ungeimpfte sähen in der Impfwoche einen zusätzlichen Manipulationsversuch des Staates, sagt eine Psychoanalytikerin.

Aus Trotz hätten sich einige Ungeimpfte in der Impfwoche erst recht nicht impfen lassen, vermutet eine Konfliktberaterin.

71 Prozent der Ungeimpften geben in einer 20-Minuten-Impfumfrage an, dass sie sich vom Staat nicht zu einer Impfung drängen lassen wollten.

Vielerorts blieb die grosse Nachfrage nach Erstimpfungen vergangene Woche aus. Gross war der Andrang dagegen bei bereits geimpften Seniorinnen und Senioren, die sich einen Booster holen wollten. Laut Bundesamt für Gesundheit liessen sich während der nationalen Impfwoche 35'000 Personen eine Erstimpfung verabreichen. Damit sei die Impfwoche «kein Grosserfolg» gewesen, sagte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri an einer Medienkonferenz.



Gesundheitsminister Alain Berset (SP) sieht dennoch viel Potenzial in der Impfwoche. «Jede zusätzliche Impfung, die man in der heutigen Situation machen kann, wird ein Erfolg sein», sagte er im 20-Minuten-Live-Talk.