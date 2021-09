Nach Zertifikats-Entscheid - Impfzentren auf dem Land sind wegen Impf-Nachzüglern am Anschlag

Kantone brauchen mehr Personal

Wegen der hohen Impf-Nachfrage ist man vielerorts am Anschlag: So will der Kanton Uri seine Kapazitäten ausbauen, wie Zurfluh sagt: «Wir prüfen, die Impfzeiten auszudehnen und mehr Termine anzubieten.» Dafür sei man auf der Suche nach zusätzlichem Personal. In Appenzell Innerrhoden wurde die bestehende kantonale Impfstrasse schon ausgebaut: «Das Personal ist aber im Moment sehr gefordert, wir suchen händeringend nach mehr Leuten», so Kantonsarzt Schmidli.