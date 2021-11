Wenige Stunden vor Topspiel : Impfzertifikat gefälscht? Trainer von Werder Bremen tritt per sofort zurück

Zertifikats-Chaos beim deutschen Traditionsclub Werder Bremen. Trainer Markus Anfang soll ein gefälschtes Zertifikat eingesetzt haben – und tritt nun von seinem Amt zurück.

Grund für den Rücktritt: Die Staatsanwaltschaft Bremen hat gegen Werder-Coach Markus Anfang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen, Frank Passade, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist eine Strafanzeige des Gesundheitsamts Bremen gegen Anfang. Der 47-Jährige steht im Verdacht, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft prüft daraufhin automatisch den Sachverhalt. Auch gegen Anfangs Co-Trainer Florian Junge wird laut dem Club ermittelt – auch der 35-Jährige tritt per sofort zurück.

Anfang: «Impfung in offiziellem Impfzentrum erhalten»

Trainer Markus Anfang hatte die Anschuldigungen am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung des Vereins zurückgewiesen. «Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen», hatte Anfang erklärt. «Den habe ich anschliessend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt.» Nun ist Anfang nicht mehr Trainer von Werder Bremen. In der Trennungsmeldung vom Samstagmorgen ist nicht ersichtlich, ob der Trainer mit seinem Rücktritt seine Einstellung zu den Vorwürfen verändert hat.