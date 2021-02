Swissmedic untersucht allfällige Nebenwirkungen, die nach einer Impfung gegen das Coronavirus auftreten. Insgesamt wurden 364 solche Fälle gemeldet, dabei kam es in 95 Fällen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen.

Swissmedic berichtet : In 364 Fällen ist es zu Nebenwirkungen nach der Impfung gekommen

In insgesamt 364 Fällen wurden Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet. 95 Nebenwirkungsfälle stufte Swissmedic als schwerwiegend ein.

Darum gehts Die Zulassungsstelle für Arzneimittel Swissmedic hat die Aufgabe, die Corona-Impfstoffe auf Nebenwirkungen zu überprüfen.

364 Meldungen zu Nebenwirkungen wurden Swissmedic übermittelt, davon 95 schwerwiegende.

16 Personen sind nach einer Impfung gestorben.

«Es gibt keine konkreten Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war», so Swissmedic.

751'009 Impfdosen wurden in der Schweiz bis anhin verabreicht. Das meldete das BAG am Freitag. Die Kontroll- und Zulassungsbehörde für Arzneimittel Swissmedic sagt nun: In 364 Fällen meldeten die Ärzte auftretende Nebenwirkungen nach erfolgter Impfung. Das entspricht 0,05 Prozent der Impfungen, oder anders ausgedrückt: Von 2000 erfolgten Impfungen wurde im Schnitt bei einer eine Nebenwirkung ärztlich festgestellt.

In 95 Fällen (oder in 12 von 10’000 Fällen) wurde eine schwere Nebenwirkung protokolliert. Es waren das in absteigender Häufigkeit:

Herpes Zoster (8 gemeldete Fälle)

Fieber (8 Fälle)

Kopfschmerzen (7 Fälle)

Corona-Infektion (9 Fälle)

Allergische Reaktionen, darunter

Anaphylaktische Reaktionen (4 Fälle)

In rund zwei Dritteln der Fälle traten die allergischen Reaktionen bei Frauen auf. Die meisten Personen, bei denen Nebenwirkungen auftraten, waren über 75 Jahre alt. Bei Personen unter 18 Jahren wurde ein Fall mit Nebenwirkungen gemeldet.

In 16 Fällen sind Personen in unterschiedlichen Zeitabständen nach der Impfung gestorben. Das durchschnittliche Alter beim Tod betrug 86 Jahre. Die meisten davon litten an schweren Vorerkrankungen. Die bisherige, noch nicht abgeschlossene Auswertung von Swissmedic zeigt: Erkrankungen wie Infektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen der Lungen und Atemwege führten zum Tod.