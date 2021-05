Der Mann kassierte Versicherungsleistungen in der Höhe von rund 50’000 Franken.

Angeklagt war ein 56-jähriger Hilfsgärtner aus Sri Lanka, der zwischen Juli 2008 und Frühling 2013 in nicht weniger als 37 Verkehrsunfälle verwickelt war – fast immer Auffahrunfälle, weil er jeweils plötzlich eine Vollbremsung machte. Er soll die Unfälle absichtlich provoziert haben, um Versicherungsgelder zu erhalten. Laut Anklageschrift konnten dem Mann aber nur 19 Unfälle rechtsgenügend nachgewiesen werden.

Die Delikte verliefen meist nach dem gleichen Muster. Der Tamile suchte im Grossraum Zürich gezielt nach geeigneten Verkehrssituationen, in denen sich verdachtslos Unfälle provozieren lassen. Er wählte vorwiegend die Strecke auf der A1 zwischen Gubrist und Brüttisellerkreuz, wo das Verkehrsaufkommen sehr hoch und Staus häufig sind.

Beteiligte akzeptierten Aussage

Der Beschuldigte habe den am Unfall beteiligten Lenkern jeweils gesagt, dass er eine Vollbremsung habe vornehmen müssen, weil das Auto vor ihm stark gebremst habe. Diese akzeptierten seine Aussage auch in Fällen, in denen sie Zweifel über die angeblich verkehrsbedingte Vollbremsung hatten. Da sie aber nicht das Gegenteil beweisen konnten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Schuld der Kollision auf sich zu nehmen.