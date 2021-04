VW hat seit ein paar Monaten die ersten Produkte auf ihrem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) auf die Strasse gebracht – und schon werden sie von der koreanischen Konkurrenz stark herausgefordert. Denn nachdem schon der Ioniq5 aus dem Hause Hyundai den MEB-Modellen ID.3 und ID.4 in die Parade gefahren ist, doppelt jetzt Tochtermarke Kia auf der gleichen Basis nach – und zwar mit dem heissen EV6. Eine halbe Nummer grösser und obendrein schneller und stärker, setzt dieser sich gleich einmal vor die deutsche Konkurrenz. Auf die Strasse rollt der Koreaner irgendwann im zweiten Halbjahr.

Wie der Ioniq5 nutzt der EV6 eine neue koreanische Elektro-Architektur namens E-GMP, die ähnlich konsequent und flexibel ist wie der Wolfsburger Baukasten. Nur dass die Koreaner damit bereits einen Schritt weiter sind, von Beginn an auf 800 Volt-Technik setzten und deshalb superschnell laden können. Im Idealfall lädt der Batteriestand in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Oder anders gesagt: In unter 4,5 Minuten ist Strom für weitere 100 Kilometer «getankt».