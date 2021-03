Während wir im Gesicht gerne mal zu viel peelen, cremen und pflegen, bekommen unsere Füsse besonders in den Wintermonaten nur unsere eiskalt gefrorene Schulter zu sehen. Steigt das Thermometer dann wieder an, dürften sie an die Sonne – doch drei Monate Vernachlässigung in stickigen Winterstiefeln hinterlassen nun mal ihre Spuren. Es muss also ein Notfallprogramm her. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir verraten dir, was es braucht, um aus Schmirgelpapier-Tretern wieder zarte Marzipanfüsschen zu machen.