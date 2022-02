«Unfallstelle ist gefährlich» – Bub stirbt nach Unfall – Anwohner fordern mehr Sicherheit bei Zebrastreifen

Am Tag darauf starb er an seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der am Dienstag in Aarau verunfallte Bub ist im Spital verstorben. Er war bei der Haltestelle Binzenhof von einem Auto erfasst und weggeschleudert worden. Laut Anwohnenden gilt die Unfallstelle als gefährlich. Es sei eine Frage der Zeit gewesen, bis dort etwas passiert, heisst es im Quartier. «Der Zug fährt dort sehr nahe an der Strasse vorbei und hält gleich beim Zebrastreifen an. Dadurch wird die Stelle für Autofahrende komplett unübersichtlich», sagt Anwohnerin Melanie. Sie fordert eine bessere Planung beim Fussgängerübergang. «Ampeln oder eine Barriere würden Sinn machen», so die 35-Jährige.