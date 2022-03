20-Minuten-Film im Kino – «In Äthiopien sind wir natürlich aufgefallen»

AB 31. MÄRZ IM KINO

Der Film im Kino «Do You Remember Me?» läuft ab dem 31. März im Kino

Vorstellungen in Baden, Basel, Chur, Engelberg, Heerbrugg, Luzern, Meiringen, Spiez, St. Gallen, Uznach, Wil und Zürich

Den aktuellen Spielplan finden Sie hier.

20 Minuten: Wie kam es dazu, dass ihr einen Dokfilm über Sara und das Thema Mädchenbeschneidung produziert habt?

Helena Müller: Ich habe Sara über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Sara war damals in ihrem Verarbeitungsprozess an einem Punkt angelangt, wo sie das Bedürfnis hatte, öffentlich über ihre Geschichte zu sprechen. In unserem Video-Format «Mini Gschicht» redete Sara im Juni 2019 als erste Frau in der Schweiz über ihre eigene Beschneidung.

Désirée Pomper: Das Feedback war überwältigend. Sara fühlte sich in ihrem Weg bestärkt, mehr über ihre eigene Beschneidung herauszufinden und nach Äthiopien zu reisen. Wir fanden Saras Botschaft stark. Darum wollten wir Saras Geschichte so umfassend wie möglich erzählen. Wir entschieden, Sara auf ihrer Reise zu begleiten.



Wie war der Dreh in Äthiopien?

Müller: Wir sind natürlich aufgefallen. Aber die Leute waren sehr interessiert, freundlich und zuvorkommend. Wir haben uns auch viel Zeit genommen, zu erklären, was wir hier machen.

Murat Temel: Ausserdem ist Sara vor Ort gut vernetzt und integriert. Und sie hat eine tolle Art, wie sie Menschen auf Augenhöhe begegnet. So gelang es ihr, mit der Community über das Tabuthema Mädchenbeschneidung zu sprechen.

Müller: Es war auch ein grosser Vorteil, dass wir so ein kleines Filmteam machen. So konnten wir auch die nötige Nähe schaffen, die bei so einem intimen Thema unabdingbar ist. Dass uns Sara so ein grosses Vertrauen geschenkt hat, berührt uns immer wieder.

Im Dokfilm geht es ums Thema Mädchenbeschneidung. Was erhofft ihr euch vom Film?

Pomper: Unsere Arbeit als Journalistinnen ist es, auf Missstände in der Welt aufmerksam zu machen. Mit unserem Film wollen wir aufzeigen: Saras Geschichte ist kein Einzelfall, sondern eine Realität von über 200 Millionen Mädchen und Frauen. Dass zahlreiche NGOs unseren Film zu Aufklärungszwecken einsetzen werden, freut uns deshalb besonders.

Wie habt ihr reagiert, als ihr erfahren habt, dass der Film ins Kino kommt?

Temel: Zuerst noch etwas verhalten – wir hatten bereits einmal eine Zusage eines Filmverleihers erhalten, die dann aber aber wegen der zweiten Corona-Welle wieder zurückgezogen wurde. Aber als das erste Kino den Film gebucht hat, haben wir das natürlich gebührend gefeiert.

Müller: Es ist eine wunderschöne Anerkennung für die Arbeit der letzten zweieinhalb Jahre im stillen Kämmerchen. Und es entschädigt uns für die unzähligen Absagen, die wir erhalten haben.

Pomper: Wir sind immer wieder an unsere Grenzen gestossen. Aber jedes Mal, als wir nicht weiter wussten, trafen wir Menschen – erfahrene Dokfilmemacher, Filmmusiker oder Filmverleiher – die uns neue Türen öffneten, weil sie Saras Geschichte so berührte. Wenn wir etwas gelernt haben, dann das: Wenn man an sein Projekt glaubt, lohnt es sich, dran zu bleiben und sich von Niederlagen nicht entmutigen zu lassen.

Macht 20 Minuten jetzt regelmässig Filme?

Pomper: Dokfilme gehören nicht zum Kerngeschäft von 20 Minuten. Das werden sie auch künftig nicht. Aber dieses Beispiel zeigt, wie unglaublich agil unser Unternehmen ist und dass wir die gesamte Video-Klaviatur beherrschen: vom Kurzvideo für Tiktok bis hin zum Kinofilm.

DER FILM

Der Film «Do You Remember Me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als Siebenjährige in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen, um ihren inneren Frieden zu finden. Während ihrer Reise deckt Sara auf, dass in Äthiopien – trotz staatlichen Verbots – noch immer Mädchen beschnitten werden. Sara beschliesst, mittels Aufklärungsarbeit gegen die Mädchenbeschneidung anzukämpfen. »Do You Remember Me?« ist ein Dokumentarfilm über Menschenrechte. Aber auch ein Film über Schmerz und Vertrauensverlust sowie Vergebung und Achtsamkeit.

83 Minuten, d/e/f/i untertitelt, Originalsprachen: Deutsch, Englisch, Harari, Amharisch, Oromo

GALERIE

1 / 17 Der Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» handelt von Sara Aduse, die in Äthiopien ihre Beschneiderin sucht. 20min/Désirée Pomper Das Ereignis hat die junge Zürcherin traumatisiert. Screenshot «Do you remember me?» Viele Jahre fühlte sich Sara traurig und einsam. 20min/Désirée Pomper

DIE FILMCREW

1 / 8 Die Filmemacher*innen Helena Müller (l), Murat Temel und Désirée Pomper mit Sara Aduse. 20min/Michael Scherrer Die 20 Minuten-Filmcrew während der Dreharbeiten in Äthiopien. Murat Temel/ 20 Minuten Désirée Pomper ist stv. Chefredaktorin bei 20 Minuten und Co-Produzentin von «Do you remember me?». Die Journalistin und Filmemacherin hat Internationale Beziehungen in Genf studiert. 20min/Michael Scherrer

AWARDS UND NOMINATIONEN

«Best Documentary» und «Best Cinematography» am Vancouver International Women in Film Festival VIWFF

Nominiert für den Preis «Opera Prima» an den 57. Solothurner Filmtagen

Nominiert für die Impact Days des Internationalen Filmfestival und Forum für Menschenrechte FIFDH in Genf

Nominiert für das Socially Relevant Film Festival New York

Nomi niert für das Vancouver International Women in Film Festival

Nominiert für das Berlin Indie Film Festival in der Kategorie Best Documentary

Nominiert für das New York City International Film Festival

Nominiert für den Rome Prisma Film Award

EMPFOHLEN VON

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe Switzerland

Right To Play Switzerland

CREDITS

Produktion, Drehbuch und Regie: Désirée Pomper und Helena Müller

Kamera: Helena Müller und Murat Temel

Schnitt: Helena Müller, Murat Temel und Alexandra Steck

Filmmusik: Marcel Vaid

Sound: Tonstudios Z, Tom Wenger

Colour Grading: Pierre Reischer

Subtitles: Rebecca Siegfried

Filmverleiher: MovieBiz Films

Das Buch hinter Film – die ganze Geschichte Gleichzeitig mit dem Film erscheint Sara Aduses umfassende Geschichte unter dem Titel «Ich, die Kämpferin – Beschnitten, vergeben, geheilt» im Wörterseh Verlag. Erhältlich ist es im Buchhandel oder hier.

PRESSE