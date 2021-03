Coronavirus : In Alaska dürfen sich schon 16-Jährige impfen lassen

Die Impfung gegen das Coronavirus ist in Alaska neu bereits ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Alaska ist damit der erste Bundesstaat in den USA, der die staatlichen Vorgaben für Impfberechtigte missachtet.

In Alaska ist eine Impfung gegen das Coronavirus neu bereits ab 16 Jahren möglich. Wer sich impfen lassen will, muss im US-amerikanischen Bundesstaat wohnen und arbeiten. Das teilte der Gouverneur Mike Dunleavy am Dienstag mit. Alaska versuche so, seine pandemiegeschädigte Wirtschaft wiederaufzubauen. Es ist der erste Bundesstaat in den USA, der die staatlichen Vorgaben für Impfberechtigte aufgehoben hat.