Tragödie am Filmset : «In all den Jahren hat man mir noch nie eine scharfe Waffe gegeben»

Ein tödlicher Zwischenfall bei der Produktion des Films «Rust» hat eine Kamerafrau das Leben gekostet. Mittlerweile ist bekannt, wie der Schütze Alec Baldwin auf dem Set reagierte.

Baldwin in Tränen aufgelöst

Gemäss Showbiz411 stand Baldwin am Set unter Schock, trotzdem sei er «gefasst» gewesen. Er habe immer wieder gefragt, warum man ihm eine «hot gun» gereicht habe – eine Waffe mit scharfer Munition. «In all den Jahren hat man mir noch nie eine scharfe Waffe gegeben», habe Baldwin gesagt, bevor er ins Spital gebracht worden sei. «Er hatte keine Ahnung, wie schwer sie verletzt waren oder dass Halyna tot war.»

Laut «Indie Wire» hat die «International Alliance of Theatrical Stage Employees» mittlerweile in einer E-Mail an seine Mitgliederinnen und Mitglieder bestätigt, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war. Der Gewerkschaft gehören über 150’000 Technikerinnen, Handwerker und Gewerbetreibende in der Unterhaltungsindustrie aus den USA und Kanada an.