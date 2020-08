In 145 Filialen und Büros Lidl Schweiz führt Maskenpflicht für Mitarbeitende ein

Die Maskenpflicht gilt ab diesem Freitag und gilt für alle 145 Filialen und Büros. Hintergrund sind die steigenden Corona-Fallzahlen.

Man wolle mit der Maskentragepflicht Kunden und Angestellte besser schützen, so Lidl Schweiz.

Lidl Schweiz führt eine Maskenpflicht für seine Mitarbeitenden in allen 145 Filialen sowie den Lager- und Bürostandorten ein. Die Maskenpflicht gilt ab Freitag, 28. August. Der Detailhändler reagiert mit der Massnahme auf die allgemein landesweit steigenden Fallzahlen und will dadurch seine Mitarbeitenden – sowie seine Kunden – besser schützen, wie der Detailhändler in einer Medienmitteilung schreibt.