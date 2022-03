Kinostarts März 2022 – In «Ambulance» greift Jake Gyllenhaal selbst zur Kamera

«Ambulance»

Eine Operation, die Leben retten kann – um seiner krebskranken Ehefrau Amy (Moses Ingram) das zu ermöglichen, braucht Will (Yahya Abdul-Mateen II) Geld. Er wendet sich an seinen Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal). Dieser überredet Will zu einem Banküberfall in Los Angeles, bei dem sie 32 Millionen Dollar ergattern wollen.