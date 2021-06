Es war einmal… : Dieser Dinosaurier war 30 Meter lang und sechs Meter hoch

So lang wie ein Basketballfeld und zwei Stockwerke hoch soll das Tier gewesen sein, fanden Forscherinnen und Forscher heraus. Es handelte sich um einen Pflanzenfresser.

In Australien haben Paläontologinnen und Paläontologen den Fund der grössten bisher in dem Land gefundenen Dinosaurierart bestätigt. Mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einer Höhe von sechs Metern vom Boden bis zur Hüfte gilt das Tier als wahrer Koloss aus der Kreidezeit. Knochen des Pflanzenfressers, der vor etwa 95 Millionen Jahren lebte, waren vor 15 Jahren im Südwesten von Queensland entdeckt worden. Jetzt bekam er einen offiziellen Namen: Australotitan cooperensis. Über die langjährigen Forschungen an dem Skelett berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «PeerJ».